Il miracolo, vuole la leggenda, ebbe luogo esattamente 55 anni fa al Fort Harrison Hotel di Clearwater, Florida: Keith Richards è stanco, ma poco prima di andare a dormire è ancora lì che giochicchia con una chitarra acustica. Dalle dita gli esce un riff che sembra buono: lo registra al volo, poi senza più pensarci crolla a letto.

La mattina dopo lo riascolta: ci sono due minuti di chitarra, "poi io che russo per quaranta minuti", spiegherà lo stesso partner creativo di Mick Jagger anni dopo in un'intervista. Ma in quei due minuti c'è una pietra angolare del rock, cioè la bozza del riff di "(I Can't Get No) Satisfaction", una delle canzoni più famose dei Rolling Stones divenuta negli anni una vera e propria icona.

Per celebrare il compleanno - o, meglio, la concezione: la registrazione del brano ebbe luogo circa una settimana più tardi presso gli RCA Studios di Hollywood, dove un fuzz della Gibson darà al riff di Richards il suo sound leggendario - di "(I Can't Get No) Satisfaction" abbiamo scelto di farvi ascoltare dieci cover del pezzo singolo dei Rolling Stones. Alcune sono curiose, altre bizzarre, altre ancora assolutamente tremende: a voi la scelta. Buon ascolto!