Maurizio Solieri e i suoi assoli di chitarra preferiti

C'è solo un altro modo efficace per conoscere bene un chitarrista, a parte ascoltarlo suonare, ed è molto banale: parlarci. Per scoprirne gli ascolti, decifrarne le coordinate artistiche, ricostruirne la formazione musicale ed esplorarne i gusti. Per i 67 anni di Maurizio Solieri - che il musicista emiliano compie proprio oggi - avremmo voluto regalarvi un ritratto completo e approfondito della chitarra che insieme a Vasco ha fatto un gran bel pezzo di storia del rock italiano, ma - pensadoci bene - abbiamo pensato che il migliore regalo ve l'avrebbe potuto fare solo lui. Così gli abbiamo scritto, lui ci ha risposto e ci ha detto che sì, alla sua festa avrebbe contribuito volentieri.

Ecco, quindi, nelle pagine che seguono, gli assoli di chitarra preferiti da Maurizio Solieri: dai Beatles ai Deep Purple, passando per i Van Halen, Eric Clapton e - come potevano mancare, del resto? - Pink Floyd e Jimi Hendrix, nove grandissimi momenti di musica scelti e commentati da un artista che ormai da quarant'anni con la chitarra è praticamente una cosa sola. Tanti auguri, Maurizio, e grazie per gli assoli!

