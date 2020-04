Sergio Bardotti, è scomparso l'11 aprile del 2007, a soli 68 anni, è una delle figure più significative della musica leggera italiana del Novecento. Cantautore, paroliere, discografico, produttore, autore televisivo, nel corso della sua attività ha firmato decine di testi, circa 200, collaborando con alcuni dei nomi più importanti della canzone italiana e internazionale.

Una delle sue "specializzazioni" era la versione in italiano dei testi di brani in altre lingue (inglese, francese, portoghese); per ricordarlo abbiamo scelto, fra le tante cover alle quali ha contribuito, alcune di quelle di cui è il solo autore del testo italiano.