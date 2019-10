In ricordo di Gianmaria Testa

Il 30 marzo 2016, a soli 57 anni, moriva, sconfitto da un tumore, il cantautore cuneese Gianmaria Testa. La storia racconta che la sua musica, come quella del corregionale Paolo Conte, è stata molto amata in Francia. Anzi, se ha potuto lasciare il lavoro di capostazione a Cuneo e dedicarsi a musica e parole lo deve proprio ai cugini d’Oltrealpe che ne hanno decretato un successo che non poteva essere ignorato all’interno dei nostri confini. Ci rimane il dispiacere di non potere più ascoltare sue nuove canzoni, ci rimane il dovere di riascoltare quelle che ha scritto. Oggi Gianmaria avrebbe compiuto 61 anni, La terra ti sia lieve.