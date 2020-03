Nella giornata di San Patrizio l’Irlanda festeggia il suo santo patrono. Una festività che nel tempo si è estesa al mondo intero. Una festività che ha riscosso successo e si è diffusa per una serie di buoni motivi, crediamo. Vuoi che un irlandese lo trovi (come anche un italiano) in ogni angolo del pianeta. Vuoi perché il colore che la contraddistingue è il verde. Il colore della speranza e dell’ottimismo…a dire il vero anche delle tasche vuote. Vuoi perché la musica irlandese è particolarmente adatta ai festeggiamenti e l’isola di smeraldo ne ha prodotta di molto buona. Vuoi che per fare festa ci vogliono molti ingredienti, ma uno su tutti non deve mancare: l’alcool. Qualsivoglia alcolico, è il carburante necessario. A seguire vi proponiamo una manciata di grandi canzoni irlandesi che si sposano a meraviglia con una buona bevuta.