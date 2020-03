Sly Stone: 10 brani imprescindibili del re del funky soul in salsa psych rock

Sly Stone, all'anagrafe Sylvester Stewart (15 marzo 1943), è uno dei performer e degli autori più blasonati in campo di soul, funk e rock. Le sue geniali stravaganze, da solista, da frontman di Sly & The Family Stone, derivano da una mente geniale, sopra le righe, che ha partorito centinaia di brani fondamentali.

Ripassiamo, dunque, alcune delle composizioni più interessanti del suo repertorio... ma l'avvertenza è d'obbligo in casi come questo: Sly Stone va approfondito e studiato, le selezioni non possono che essere soggettive data la mole e la qualità del suo lavoro!