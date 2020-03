Ligabue, un buon compleanno acustico

Luciano Ligabue compie 60 anni. Ne sono trascorsi 30 da quando pubblicò il suo omonimo primo album. Nessuno poteva immaginare quanto sarebbe accaduto da quella primavera del 1990 in avanti.

Quel che accaduto si quantifica in molti altri album tutti di grande successo, tre film come regista (“Radiofreccia”, “Da zero a dieci” e "Made in Italy"), poi romanzi e racconti, un numero infinito di concerti dai club agli stadi e un successo che in Italia teme pochi confronti.

Tanto ancora si potrebbe dire e scrivere di Ligabue, ma la cosa più importante in questo giorno è fargli gli auguri. E glieli vogliamo fare ricordando alcune versioni acustiche di una manciata delle sue canzoni. Tanti auguri Liga!