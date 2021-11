Pink Floyd e Frank Zappa, la storia della loro leggendaria jam session

Ottobre 1969: l'Europa vuole rispondere agli americani e al loro Festival di Woodstock, che nell'agosto di quell'anno aveva portato a Bethel, nello stato di New York, mezzo milione di persone. Questa risposta è rappresentata dal Festival d'Amougies, una manifestazione ospitata dalla piccola cittadina belga. Il festival si tiene dal 24 al 28 ottobre ed è organizzato e promosso dalla rivista francese Actuel, che si occupa di cultura "underground".

La line-up del Festival d'Amougies comprende nomi di band prog, jazz, blues, psichedeliche e rock che si stavano facendo conoscere proprio in quel periodo: dagli Yes ai Soft Machine, passando per i Ten Tears After, Archie Shepp, Nice, Art Ensemble of Chicago, Gong e Pierre Lattès. Ci sono anche i Pink Floyd, che hanno da poco perso un pezzo importante della loro formazione, Syd Barrett, e che hanno già alle spalle tre dischi: "The piper at the gates of dawn", "A saucerful of secrets" e "More". A Frank Zappa è invece affidato il ruolo di "maestro di cerimonie".

Roger Waters e compagni salgono sul palco per suonare una manciata di canzoni: "Set the controls of the heart of the sun", "Green is the colour", "Careful with that axe, Eugene" e "Interstellar overdrive". Su "Interstellar overdrive" sale sul palco anche Frank Zappa, che imbraccia una chitarra elettrica e si unisce ai Pink Floyd per una jam leggendaria (almeno per gli appassionati di musica rock).

Nel 1973, il batterista dei Pink Floyd Nick Mason disse a proposito della jam con Zappa:



"Frank Zappa è davvero uno di quei pochi musicisti che possono suonare con noi. Quel poco che ha fatto ad Amougies, lo ha fatto con il piglio giusto. Per la nostra musica e per il modo in cui ci comportiamo sul palco, è davvero difficile improvvisare con noi".



Per molti anni sono circolate immagini in rete di quella jam e anche alcuni video, che tuttavia venivano puntualmente rimossi da YouTube. Poi, nel novembre 2016, il video dell'esibizione dei Pink Floyd con Frank Zappa è finito in un dvd contenuto all'interno del mastodontico box "The early years 1965 - 1972" della band di Waters e Gilmour.