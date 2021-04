Nella notte italiana fra domenica 24 e lunedì 25 febbraio verranno annunciati i vincitori dei premi Oscar 2019, fra i quali anche quello per la miglior canzone originale composta specificamente per un film (è un premio che si assegna dal 1934).

Rockol ha scelto le migliori - a suo insindacabile giudizio - fra le canzoni che hanno ricevuto l'Oscar, cioè l'Academy Award for Best Song.