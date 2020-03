Leggi anche: lo speciale di Rockol per l'8 marzo

8 marzo . 8 canzoni dedicate alle donne. O meglio ai nomi delle donne che hanno reso celebri e indimenticabili alcuni testi composti e cantati dai più grandi artisti del panorama musicale italiano ed internazionale. Vere protagoniste e muse che con i loro nomi, la loro immagine e le loro svariate caratteristiche, hanno ispirato e scritto la storia della musica.

Le donne sono raccontate non solo nella letteratura, da sempre sono l’ espressione chiave di molti versi in musica, che non necessariamente celano una storia romantica, ma che sicuramente ne hanno fatto una protagonista sempre diversa nella propria unicità. E, se qualche artista vi ha "dedicato" una canzone perché siete le “Margherita”, “Anna”, “Michelle”, “Angie” nel nome e non, questo viaggio in musica è per tutte voi.

(O.C.)