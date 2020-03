Roger Daltrey, il cantante degli Who compie gli anni

Roger Daltrey compie 76 anni. Il cantante degli Who è uno dei frontman del rock migliori di ogni tempo. Grande voce e grande presenza sul palco. Le grandi canzoni negli Who a scriverle erano Pete Townshend, soprattutto, e John Entwistle. A interpretarle al meglio e a renderle immortali ci pensava poi Roger. Ma non di soli Who campa l’uomo e allora ecco come Roger Daltrey interpreta alcune canzoni pescate dal repertorio di altri artisti.