Come già ampiamento previsto nei giorni scorsi, ha avuto effettivamente luogo il "dream featuring" che ha visto - poche ore fa - Angus Young salire sul palco dell'ANZ Stadium di Sidney insieme a Axl Rose, Slash e Duff McKagan: accolto da un boato del pubblico, il chitarrista degli AC/DC - con al collo la sua fida Gibson SG - ha attaccato in sequenza “Whole Lotta Rosie” e “Riff Raff", brani già frequentati dal frontman dei Guns N' Roses in qualità di sostituto di Brian Johnson durante la parte finale del tour in supporto a "Rock or Bust".

"Vi abbiamo portato un amico", ha detto Rose alla folla, presentando - scherzosamente - il collega, vestito solo con una t-shirt bianca e un paio di jeans: "Ecco qualcosa che non avete mai visto: non ha la sua uniforme da scolaro".

I Guns N' Roses proseguiranno nel loro tour agli antipodi per tutto il mese di febbraio, per poi spostarsi in Europa: l'unica data italiana della band losangelina è attesa per il prossimo 10 giugno all'Autodromo di Imola.