"Andare da solo a Sanremo era un piccolo sogno che avevo fin da piccolo: passavo i giorni del Festival seduto davanti alla televisione con un taccuino e una birra e segnavo le frasi che mi piacevano di più": così Samuel, il frontman dei Subsonica, parla della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo come solista, a distanza di diciassette anni dall'undicesimo posto della band torinese con "Tutti i miei sbagli".

Sul palco dell'Ariston, il cantante presenta "Vedrai": "Ho cercato di pensare a quale fosse il linguaggio di Sanremo: una strofa, un ritornello che ti abbraccia. E poi, per me, il pop è la velocità, il ritmo, l'allegria della ritmica. Ho scelto questa canzone che ritmicamente è molto attiva e che ha un ritornello che ti abbraccia". Il pezzo è contenuto all'interno dell'album di debutto come solista di Samuel, "Il codice della bellezza", nei negozi dal 24 febbraio.