Robbie Williams, un uomo d'alta classifica

Una ventina di anni fa Robbie Williams stava passando un momento critico della propria carriera e anche della propria vita. Aveva lasciato (o era stato cacciato) i Take That per lanciarsi nell’avventura solista. Era molto giovane, spavaldo, non proprio morigerato nello stile di vita e nel centro del mirino dei media, che gli pronosticavano un futuro pieno di tutto il peggio possibile.

Quella faccia da schiaffi di Robbie ne venne fuori alla grande tanto da diventare il divo del Pop che conosciamo oggi. Robbie Williams, nato il 13 febbraio 1974, ha un grande futuro dietro le spalle e ne possiede uno altrettanto grande davanti agli occhi. Questa che segue è la sua storia scandita dalle canzoni da lui interpretate finite sul podio della classifica di vendita inglese.