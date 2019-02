Peter Gabriel compie oggi 69 anni: dieci sue canzoni bellissime che conoscono in pochi - ASCOLTA

Instancabile sperimentatore, eternamente insoddisfatto, Peter Gabriel è uno degli artisti più inquieti che abbiano mai popolato l'empireo del rock: il già frontman dei Genenis dà l'idea di essere sempre scomodo, qualsiasi posizione scelga.

Colpa (o merito) di una vis creativa assolutamente fuori dal comune, che l'ha portato, negli anni, ad abbattere le barriera tra generi, a giocare con la tecnologia e a portare ai piani alti delle chart istanze sperimentali che fino a poco tempo prima qualsiasi discografico avrebbe preferito lasciare nascoste tra le quattro pareti dello studio.

Per festeggiare il sessantanovesimo compleanno della voce di "Shock the Monkey", "Sledgehammer" e "Blood of Eden" abbiamo scelto dieci canzoni nascoste tra le piege del suo catalogo solista che potrebbero esservi sfuggite. Perché Peter Gabriel è il tipo di artista che ti sorprende sempre, anche quando credi di conoscerlo. Buon ascolto!