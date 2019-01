La strada che Noemi avrebbe percorso era chiara sin dalla sua partecipazione alla seconda edizione di X Factor, nel 2009, quando il talent militava ancora nel palinsesto di Rai 2: diventare una grande interprete. Morgan, il suo mentore, nel corso delle varie puntate del talent mise al servizio della rossa cantante romana canzoni come "Albachiara" di Vasco Rossi, "Extraterrestre" di Eugenio Finardi, "Amandoti" di Giovanni Lindo Ferretti, "La costruzione di un amore" di Ivano Fossati e anche una sua canzone, "Altrove". Anche dopo la partecipazione ad X Factor, Noemi ha proseguito in quella direzione e nel corso della sua carriera fino ad oggi ha avuto modo di incidere brani inediti scritti da cant-autori importanti come Francesco Bianconi, Fabrizio Moro, Federico Zampaglione, Marco Masini e Giuliano Sangiorgi o addirittura importantissimi come Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Ivano Fossati. Nel giorno del suo compleanno - auguri! - abbiamo deciso di festeggiare la rossa classe 1982 proprio con le canzoni, scritte da questi cantautori italiani, che l'hanno resa un'interprete di prima categoria. Buon ascolto!