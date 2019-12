Zsa Zsa Gabor: 10 omaggi musicali a questa icona del glamour hollywoodiano

Il 18 dicembre 2016 moriva Zsa Zsa Gabor - vera icona glamour dello stile di vita hollywoodiano più esagerato. La donna, che aveva 99 anni, ha in pratica definito i paletti per la figura del "socialite", ruolo di personaggi come Kim Kardashian, Paris Hilton e altre. Sposatasi nove volte, ha recitato poco in proporzione alla sua fama, ma ha sempre mantenuto un profilo elevatissimo con una serie di oculate mosse "di carriera"... del resto lei stessa si è spesso definita una "gold digger".

Non ha mai registrato musica, ma alcuni artisti la hanno nominata in brani - l'esempio più famoso è quello degli Erasure. E' bizzarro, poi, come molti dei pezzi che la nominano appartengano all'area hip-hop e rap.

Ecco una selezione, senza pretesa di essere esaustiva al 100% - ma solo di omaggiare Zsa Zsa.