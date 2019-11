Greg Lake: dagli esordi fino agli ultimi dischi, la sua carriera

La prima pubblicazione del musicista britannico, scomparso il 7 dicembre 2016 (era nato a Poole il 10 novembre 1947), risale al 1967 ed è un singolo pubblicato con una delle band nelle quali militò prima di entrare a far parte dei King Crimson e prima di fondare gli Emerson, Lake & Palmer. Si tratta dei Shame, insieme ai quali Greg Lake incise il 45 giri "Don't go away little girl/Dreams don't bother me".