Little Richard (vero nome Richard Wayne Penniman) è nato il 5 dicembre del 1932 a Macon, Georgia, Stati Uniti.

Il suo nome è da decenni leggendario e la sua influenza nella nascita, sviluppo e successo del rock'n'roll non sarà mai troppo osannata... insieme ad altri pionieri/visionari come Chuck Berry, Buddy Holly ed Elvis Presley ha trasformato in vera e propria arte la ribellione, la sfrontatezza e le pulsioni primordiali, mettendole in musica.

In occasione del suo 87esimo compleanno, quindi, non potevamo non omaggiarlo con una selezione di 10 brani del suo periodo d'oro - gli anni Cinquanta.

Happy b-day, Mr. Richard... and rock on.