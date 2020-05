L'influenza di Little Richard nella nascita, sviluppo e successo del rock'n'roll non sarà mai troppo osannata. Insieme ad altri pionieri/visionari come Chuck Berry, Buddy Holly ed Elvis Presley, il cantante di "Tutti frutti", scomparso all'età di 87 anni, ha trasformato in vera e propria arte la ribellione, la sfrontatezza e le pulsioni primordiali. Lo ricordiamo con una selezione di 10 brani del suo periodo d'oro, gli Anni '50. Goodbye, Mr. Richard... And rock on!