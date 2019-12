Chissà cosa sarà passato per la testa di Alan Sorrenti nel breve giro di sette anni, cosa l’abbia portato dai vocalizzi alla Peter Hammill e alla Tim Buckley (ragazzi, non è un errore da Alzheimer o un refuso: parlo del padre di Jeff Buckley) degli esordi del 1972 al palco del Festivalbar dell'Arena di Verona, nel 1979, con una canzone il cui testo diceva “Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me / Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l’unica donna per me".

Oggi, nel giorno del suo 69esimo compleanno, ripercorriamo gli anni luminosi della carriera del cantautore napoletano attraverso le sue canzoni più significative.