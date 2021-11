Era il Giorno del Ringraziamento di 45 anni fa: il Thanksgiving, quel 25 novembre del 1976 quando The Band tenne quello che sarebbe dovuto essere il suo concerto d’addio, alla Winterland Ballroom di San Francisco.

L'evento era annunciato, e fu pubblicizzato, con il titolo di "The last waltz", come il concerto d'addio del gruppo, che per l'occasione ebbe ospiti prestigiosi sul palco: Bob Dylan, Paul Butterfield, Neil Young, Emmylou Harris, Ringo Starr, Ronnie Hawkins, Dr. John, Joni Mitchell, Van Morrison, Muddy Waters, Ronnie Wood, Neil Diamond, Bobby Charles, The Staple Singers e Eric Clapton.

La serata fu filmata da Martin Scorsese e diede origine a un documentario distribuito due anni dopo nel 1978; nello stesso anno uscì un album triplo che documentava il concerto. È Uno dei più importanti film-concerto della storia del rock, con esibizioni entrate nella storia, come questa.

Come scrisse Alfredo Marziano su Rockol, recensendo la ristampa per i 25 anni:

"Il concerto d’addio che il 25 novembre del 1976, giorno del Ringraziamento, andò in scena a San Francisco tra gli stucchi, i tendaggi e i candelabri di un Winterland addobbato come un set cinematografico anni ’50 fu davvero un momento topico e irripetibile nella saga della musica popolare americana.

Non solo e non tanto per i contenuti e la qualità della performance musicale, ma perché “The last waltz” finì inconsciamente per incarnare la parabola di una generazione di giovani uomini che con il rock and roll e uno stile di vita fuori dai ranghi aveva creduto di poter cambiare il mondo. Finendo per cambiare soprattutto se stessa, e spesso a caro prezzo. Lo raccontano bene i suoni e le canzoni di questo “farewell concert” e, ancor di più, le tonalità color porpora, i penetranti primi piani e i movimenti nervosi della macchina da presa nel “rockumentario” diretto nell’occasione da un giovane Martin Scorsese: non a caso maestro insuperato nel raccontar epopee umane in bilico tra gloria e miserie, perdizione e redenzione, vizio e virtù, cameratismo e conflitto feroce di personalità. Un potente psicodramma, una grande saga americana che soprattutto la versione in film di “The last waltz” racconta con onestà brutale e avvincente".