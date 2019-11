Era il Giorno del Ringraziamento, il Thanksgiving, quel 25 novembre del 1976 quando The Band tenne quello che sarebbe dovuto essere il suo concerto d’addio, alla Winterland Ballroom di San Francisco.

L'evento era annunciato, e fu pubblicizzato, con il titolo di "The last waltz", come il concerto d'addio del gruppo, che per l'occasione ebbe ospiti prestigiosi sul palco: Bob Dylan, Paul Butterfield, Neil Young, Emmylou Harris, Ringo Starr, Ronnie Hawkins, Dr. John, Joni Mitchell, Van Morrison, Muddy Waters, Ronnie Wood, Neil Diamond, Bobby Charles, The Staple Singers e Eric Clapton.

La serata fu filmata da Martin Scorsese e diede origine a un documentario distribuito nel 1978; nello stesso anno uscì un album triplo che documentava il concerto. Se avete quattro ore e venti minuti da spendere piacevolmente, qui trovate l'intero concerto. Di seguito invece trovate alcune delle migliori canzoni selezionate dalla discografia della Band.