Tanti auguri, Maestro! Ennio Morricone compie oggi 91 anni: nato a Roma il 10 novembre del 1928, il grande compositore, musicista e direttore d'orchestra ha alle sue spalle una carriera lunga 60 anni. 64, per l'esattezza: era il 1955, infatti, quando Morricone - che aveva studiato musica al Conservatorio di Santa Cecilia, diplomandosi in tromba, strumentazione per banda e composizione - cominciò a scrivere musiche per film. Nel corso di questi anni, il Maestro ha lavorato alle colonne sonore di pellicole come "Per un pugno di dollari", "Sacco e Vanzetti", "Gli intoccabili", "C'era una volta in America", "La leggenda del pianista sull'oceano", "Nuovo Cinema Paradiso", "The hateful eight", solo per citare qualche titolo, vincendo un Oscar alla carriera nel 2007 e un Oscar alla migliore colonna sonora nel 2016 (per le musiche di "The hateful eight"). Oltre a comporre musica cosiddetta "colta", Morricone ha però confezionato - soprattutto tra gli anni '60 e '70 - una serie di collaborazioni con cantanti di musica cosiddetta "leggera", firmando le musiche delle loro canzoni o arrangiandone i dischi. In occasione del giorno del 90esimo compleanno di Ennio Morricone, abbiamo deciso di omaggiare il Maestro con questa gallery che mette insieme le sue collaborazioni "pop": cliccate su avanti per cominciare!