Max Pezzali: di Ticino, Harley Davidson e molte canzoni

Oggi Max Pezzali compie 52 anni, dieci dei quali, quelli che vanno dal 1992 al 2001, vissuti con il nome 883. Per fargli gli auguri abbiamo scelto una canzone per ogni anno di esistenza del marchio del duo da lui fondato insieme a Mauro Repetto - che peraltro è rimasto in coppia con Max solo fino al 1994 - privilegiando quelle che hanno avuto maggior successo nelle classifiche. Una specie di ripasso, insomma, per ricordare i tempi della band.