I primi 80 anni di Paul Simon

Compie oggi 80 anni Paul Simon: uno dei giganti della scena musicale internazionale, come autore, come interprete solista e come membro del duo Simon & Garfunkel. Simon ha debuttato discograficamente nel 1957, in coppia con Art Garfunkel sotto lo pseudonimo di Tom & Jerry, il che significa che ufficialmente è attivo da ben oltre sessant’anni. Difficile selezionare un numero ristretto di canzoni da una discografia ampia e articolata come la sua; ci abbiamo provato, scegliendo, nel giorno del suo compleanno almeno un titolo da ognuno dei suoi tredici album da solista.