Sessantotto anni di grande rock, ma anche di impegno costante perché questo - pur con tutti i suoi difetti - possa diventare un mondo migliore: l'attivismo di Sting, come del resto quello di tutti altri suoi colleghi, può essere messo in discussione sul piano dell'efficacia, ma difficilmente sotto quello della sincerità, dato che ormai da quasi quattro decenni il già leader dei Police si è fatto portavoce del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità ambientale. Per fargli gli auguri, abbiamo pensato di riassumere i momenti salienti della sua carriera da rocker impegnato, che l'ha visto calcare i palchi più importanti del mondo gomito a gomito a colleghi come Bruce Springsteen e Bono. Buon compleanno, Mr. Sumner, e buona visione!