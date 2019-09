(via Veojam)

L'icona - la Fender Stratocaster bianca con la paletta rovesciata, perché suonata da un mancino - la conosciamo tutti, così come universalmente nota è la retorica ad essa collegata. Eppure Jimi Hendrix, che si spegneva 49 anni fa in un appartamento di Kensington, a Londra, seppe esprimere il suo infinito talento su moltissimi modelli di chitarre, che nonostante tutto non sono entrate nel mito come quello prodotto dall'azienda di Leo Fender a partire dal 1954: dalla Supro Ozark fino ai moltissimi esemplari prodotti dalla Gibson, main competitor della Fender sui mercati mondiali, ecco tutte le sei corde con le quali uno dei più grandi chitarristi di sempre inventò il rock così come oggi lo conosciamo. Buona visione!