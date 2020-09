Roger Waters compie 77 anni. Membro fondatore dei Pink Floyd nel 1965, vi è rimasto fino al 1985 quando abbandona la band e intraprende la carriera solista. Roger Waters è stato la mente dei Pink Floyd soprattutto nell’ultimo decennio in cui vi ha militato. “Animals”, “The Wall” e “The Final Cut” sono concept album per intero ascrivibili a lui. Per più di una persona la definizione della parola genio corrisponde al suo volto. E’ indubitabile che è una delle penne che hanno portato il rock ad essere quello che conosciamo al giorno d’oggi. Lo festeggiamo con una galleria composta da un brano da lui scritto per ognuno dei dodici album dei Pink Floyd cui ha partecipato.