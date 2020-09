Chissà cosa si sarebbe inventato, lui, del quale si può dire tutto ma non che non fosse uno dei più grandi frontman che la storia del rock ricordi, se oggi fosse ancora tra noi per festeggiare il suo 74esimo compleanno: dietro al suo personaggio pubblico - eccessivo, flamboyant, perennemente sopra le righe - Freddie Mercury nascondeva una vita privata non meno unica, interessante e sfaccettata. Per celebrare l'anniversario della nascita, ripercorriamo insieme le tappe essenziali della sua esistenza. Tanti auguri, Freddie!