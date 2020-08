Florence Welch: alcune cose che non sapete della voce dei Florence + the Machine

Ci sono delle brave cantanti e poi delle voci uniche, che possiedono un carisma innato e un magnetismo naturale: la leader dei Florence and the Machine, indubbiamente, appartiene alla seconda categoria. Miss Welch è stata una delle poche in grado di conquistare le grandi platee facendo parlare la musica - la sua - senza ricorrere a effetti speciali o espedienti mediatici: e il pubblico, che è facile da sedurre ma impossibile da ingannare, siamo sicuri che gliene renderà merito anche negli anni a venire, consegnandola agli annali come una delle voci di spicco sul panorama musicale internazionale agli albori del nuovo millennio. Per festeggiarla, abbiamo pensato di raccontare l'artista lontana dai riflettori: quella ragazza fragile eppure così forte che con la sua voce ha ammaliato schiere di appassionati in tutto il mondo. Tanti auguri, Florence!