Il 5 agosto 1966 usciva nel Regno Unito (negli USA sarebbe arrivato solo tre giorni dopo) "Revolver", la settima fatica in studio dei Fab Four, ideale seguito di "Rubber Soul" - e predecessore di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" - che consacrò i Beatles non solo come grandissimi autori ed eccezionali performer ma anche come coraggiosi sperimentatori, capaci di guardare oltre i limiti imposti dalle tecniche di studio dell'epoca per anticipare quello che sarebbe stato il rock moderno. L'album è uno dei più noti nella storia della musica popular, ma ci sono spigolature riguardanti la realizzazione del disco note non a tutti: eccovene una selezione...