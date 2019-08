Festival di Woodstock, il 50esimo anniversario: lo speciale

E' diventato, suo malgrado, il festival rock per antonomasia, la materializzazione di un sogno di una società alternativa, il parco di divertimento hippie per definizione, una scusa per fare casino ma con un messaggio e molte altre cose: il festival di Woodstock, che si tenne esattamente 50 anni fa a Bethel, nello stato di New York, è entrato di diritto nell'immaginario collettivo contemporaneo sotto forma di icona e modo di dire, rivelandosi in ambo i casi estremamente efficace.

Il sogno, però, iniziò a spegnersi nel 1999, alla quarta riedizione - dopo quelle del '79, dell''89 e del '94: i tre giorni di pace amore e musica si tramutarono in un girone infernale fatto di violenze e saccheggi. I tempi, evidentemente, erano cambiati, ma non necessariamente in meglio.

A inizio 2019 Michael Lang, uno degli organizzatori della prima, storica edizione della manifestazione, annunciò in pompa magna di essere al lavoro su un evento unico e speciale per celebrare in cinquantennale del padre di tutti i festival: lui iniziò a parlare di "brand", ad annunciare un cast stellare e a scegliersi come partner grossi gruppi multinazionali, lavorando più su un sogno che su un piano commerciale in grado di far rientrare i capitali messi a disposizione e soddisfare gli investitori. Com'è finita, ve l'abbiamo raccontato: dopo tre cambi di location - uno più rocambolesco e azzardato dell'altro - e un ultimo, parossistico tentativo di salvare il salvabile aprendo i cancelli gratuitamente contando di rientrare nelle spese solo grazie ai vip package, le celebrazioni per il mezzo secolo dei tre giorni di pace, amore e musica sono state definitivamente cancellate.

Ecco perché, come pagina iniziale del nostro speciale per il cinquantennale del festival di Woodstock, abbiamo preferito proporvi uno sguardo d'insieme su quella che è stato l'unico (e irripetibile) festival capace di iscrivere il proprio nome nei libri di storia. Buona lettura!

