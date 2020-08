U2, oggi The Edge compie 59 anni: i suoi migliori assolo

The Edge planò sull'orizzonte chitarristico dei primi anni Ottanta come un disco volante sul National Mall di Washington nei migliori B-movie degli anni Cinquanta, cioè come - a giudizio di tanti - una potenziale minaccia e - agli occhi di pochi illuminati - qualcosa da studiare. All'epoca il propotipo del virtuoso delle sei corde era uno come Eddie Van Halen, lo shredder velocissimo e ipertecnico che fece sudare almeno un paio di generazioni di aspiranti chitarristi e i loro maestri. Poi arrivò lui, con relativamente poche note ma tutte al posto giusto, con gli arpeggi affogati nel riverbero e moltiplicati dal delay, e il baricentro della chitarra elettrica si spostò. Chi lo pensa un musicista mediocre proiettato nell'empireo del mainstream dalla buona sorte e da un cantante che in rubrica, oggi, ha il numero di pontefici e capi di stato, dedichi un'ora e mezza a "It may get loud", film documentario di Davis Guggenheim dove David Evans - questo il suo vero nome - si confronta con un collega più anziano (Jimmy Page) e uno più giovane (Jack White), gettando un po' di luce su quello che si potrebbe considerare il backstage del suo stile: sul fatto, poi, che gli U2 - come sostengono i loro detrattori - non siano più gli stessi, che da vent'anni ormai siano a corto di argomenti e che tutto sommato farebbero bene a prendere esempio dai R.E.M. si può anche discutere, ma sul fatto che The Edge sia un grande chitarrista, no.

Oggi, in occasione del suo compleanno, Rockol vuole dedicargli il più classico dei tributi riservati ai chitarristi, cioè una selezione dei suoi assolo più belli. Un omaggio banale, che però in questo caso così banale non è: The Edge, che ha fatto del saper restare nei ranghi e restando al servizio delle canzoni il suo punto di forza - e quello del suo gruppo - quando esce dalle righe sa essere fenomenale. Buon ascolto, e tanti auguri, Dave!





"New year's day" (da "War", 1983)