Il loro matrimonio, avvenuto il 26 luglio 1970, aveva tutti i crismi della favola: l'onesto contadino pugliese e l'anticonformista attrice americana che si incontrano, si innamorano e si sposano, unendo mondi lontanissimi fra loro. La loro carriera in duo ha sempre rispettato lo stereotipo della "coppia perfetta", almeno in apparenza, e ha cessato di esistere quando anche il sodalizio sentimentale si è chiuso (per sempre? mah, chissà...). Sta di fatto che nel periodo di maggior successo, Al Bano e Romina Power sono stati un fenomeno popolare e commerciale di tutto rispetto, mettendo in fila una lunga serie di canzoni da classifica che - se volete - potete riascoltare nelle prossime pagine.