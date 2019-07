Brian May, la chitarra che si mise al servizio del pop-rock

Oggi è il compleanno di Brian May, il chitarrista dei Queen compie 72 anni. Una delle sei corde tra le più stimate del pop-rock, depositario del nome della band dopo la prematura scomparsa di Freddie Mercury nel 1991 e compositore di alcuni successi di un gruppo che in Gran Bretagna, ma non solo, è leggenda. La gran parte delle canzoni dei Queen sono state scritte da Freddie Mercury ma Brian May ha svolto un ruolo fondamentale e ha avuto modo di comporre alcune delle hits più note della band. A seguire riportiamo una canzone composta da Brian May tratta da ogni album dei Queen.