Axl Rose e la storia del 'roadie' che volò a recuperare la sua maglia gialla

E’ risaputo che il rock si nutre di storie che con il trascorrere del tempo si ingigantiscono, si modificano, si allungano, si distorcono e prendono i contorni della leggenda. Questa, nel suo piccolo, è una di quelle. Il protagonista è il frontman dei Guns N'Roses Axl Rose.



Cameron Crowe, regista di film come “Singles”, “Jerry Maguire” e, soprattutto, “Almost famous”, pellicola nella quale ha pescato a piene mani dalla sua esperienza di giornalista musicale, nel 2016 ha creato e diretto quattro dei dieci episodi della serie televisiva “Roadies” che racconta il mondo della musica dal punto di vista dei ‘roadies’, coloro che lavorano dietro le quinte al servizio dei musicisti.



In una intervista promozionale di quel tempo, Crowe ha raccontato di avere sentito una volta dei roadies parlare di una ‘giacca gialla’ e allora chiese loro di cosa stessero parlando. Come riportato da Metal Injection:

“Dissero che c’era un ragazzo che era al soldo dei Guns N’ Roses, si doveva andare in scena ma Axl Rose aveva bisogno di una giacca gialla che aveva dimenticato in Inghilterra. Così venne mandato velocemente un roadie a Londra per recuperare la maglia gialla di Axl e permettergli di iniziare il concerto”.



Aggiunge ancora Crowe completando il suo racconto: