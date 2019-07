Ringo Starr, tanti auguri al leggendario batterista dei Beatles

Compie 79 anni Richard Starkey, in arte Ringo Starr: approdato nei Beatles dopo la cacciata di Pete Best, si è rivelato il miglior batterista possibile per la band di Liverpool, sia per ragioni musicali sia per ragioni caratteriali. Spirito gioviale, ha rivelato buone doti di attore, sia nei film dei Beatles sia in alcune interpretazioni per il cinema mainstream. Meno fortunata la sua carriera solista, ma non sorprende granché; tuttavia al suo attivo ha 18 album di studio e dieci album live. Qui di seguito, nelle prossime pagine, vi proponiamo una selezione di canzoni tratte dagli album in studio di Ringo Starr.