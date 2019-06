John Entwistle, the Quiet One: ecco 10 brani degli Who scritti da lui - VIDEO

Il 27 giugno del 2002 John Entwistle - bassista degli Who soprannominato "The Ox" - moriva in una stanza dell'Hard Rock Hotel and Casino di Las Vegas (Nevada), a causa di un attacco cardiaco causato da un'overdose di cocaina. Era la vigilia dell'inizio di un tour statunitense degli Who.

Bassista rock straordinario - sul podio per contendersi la palma di migliore di tutti i tempi - era anche un ottimo autore e, infatti, nel corso della sua vita ha scritto oltre 25 pezzi per gli Who, cantandoli peraltro quasi tutti. Era nato il 9 ottobre 1944. Ecco una selezione delle sue composizioni più interessanti...

