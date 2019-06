27 giugno 1980, il giorno che il reggae sbarcò in Italia: l'audio integrale del concerto di Bob Marley allo stadio Meazza di Milano

Da trentasei anni a questa parte c'è un prima e un dopo, nella storia degli appassionati della musica in levare italiani: il 27 e 28 giugno del 1980 l'"Uprising tour" di Bob Marley fece tappa rispettivamente allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, e allo stadio Comunale di Torino per quella che sarebbe stata la prima volta - e purtroppo anche l'ultima - del re del reggae nel nostro Paese. Per ricordare lo storico evento, Rockol pubblica oggi l'audio integrale della performance nel capoluogo lombardo, pietra miliare nella storia della musica live tricolore e imperdibile documento non solo per i fan dell'immortale leader dei Wailers ma per gli amanti della musica tutti. Buon ascolto!

Questa la scaletta del concerto di Bob Marley allo stadio Meazza di San Siro:

01. Marley Chant

02. Natural Mystic

03. Positive Vibration

04. Revolution

05. I Shot The Sheriff

06. War

07. No More Trouble

08. Zimbabwe

09. Zion Train

10. No Woman, No Cry

11. Jammin’

12. Exodus

13. Redemption Song

14. Natty Dread

15. Work

16. Kaya

17. Roots, Rock, Reggae

18. Is This Love

19. Could You Be Loved

20. Kinky Reggae

21. Get Up, Stand Up