Edoardo Vianello e i suoi successi balneari (ma non solo)

Come spesso capita a chi ottiene grande successo commerciale - e lui di dischi ne ha venduti cinquanta milioni, in carriera - il cantautore romano Edoardo Vianello, nato il 24 giugno del 1938, è generalmente considerato poco più che un interprete di canzonette estive e balneari. E' sicuramente vero che i suoi più grandi successi - scritti con Carlo Rossi - sono canzoni allegre e spensierate ambientate in luoghi di vacanza. Ma non per questo lo si deve considerare meno importante, nella storia della canzone italiana. Perché comunque in quella storia - in quella degli anni Sessanta - occupa un posto di primo piano, e ci fa piacere invitarvi a riascoltare le sue maggiori hit di quel periodo. E non va dimenticato che nel decennio successivo, con la moglie Wilma Goich e con il nome di I Vianella, Edoardo Vianello ha avuto un secondo periodo di grande notorietà, del quale avremo occasione di riparlare.