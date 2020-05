Noel Gallagher... e con questo fanno 53, alcune tra le migliori citazioni

E' bravo, e lo sa. Eppure, a differenza di tanti altri consci del proprio talento, non è antipatico. E' solo rude e scorbutico, come lo era Mark E. Smith, ma con qualche anno di meno e diversi milioni di sterline in più sul conto corrente. E' quello che ha introdotto una generazione a quello che negli anni Novanta chiamavano brit-pop. E' The Chief, il capo, quello che ha scritto le migliori canzoni degli Oasis, il gruppo che ha messo insieme con le sue mani e che con le sue mani ha distrutto, dopo l'ennesima lite con un fratello "che è come Balotelli, non gliene frega un cazzo". Noel Gallagher festeggia oggi il suo compleanno: per celebrare la ricorrenza abbiamo raccolto le citazioni più recenti (e più divertenti) che vanno ad aggiungersi a un elenco ormai sterminato, e che - accanto alla sua attività principale di cantante e compositore - delineano bene uno dei personaggi più amati e ammirati sul panorama rock mondiale. Quindi buon compleanno, Noel, e non preoccuparti, perché noi la reunion degli Oasis non te la chiederemo mai: solo, non smettere di scrivere canzoni, e, per favore, non pensarci nemmeno a chiudere una volta per tutte quella tua dannata bocca. Buon divertimento...