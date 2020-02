18 febbraio 1974: viene pubblicato il primo album dei Kiss

Il 18 febbraio 1974 veniva pubblicato "Kiss", il primo album della band capitanata, oggi come allora, da Gene Simmons e Paul Stanley. Il gruppo ha un immediato successo grazie alla bontà del loro rock, ma anche per alcune 'trovate' come, ad esempio, le due ss del loro nome a forma di fulmine oppure l'esibirsi in scena con il volto truccato. Il successo da allora non li ha mai abbandonati.

Vogliamo celebrare questo anniversario e l'intera carriera dei Kiss proponendovi alcune delle loro migliori canzoni.