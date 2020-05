Bono Vox ne fa sessanta! Una straordinaria carriera in tredici canzoni

Se chiedete in giro se si conosca un certo Paul David Hewson sarebbero in pochi a rispondervi. Altra cosa se andate a fare la medesima domanda usando il nome d’arte che Paul David Hewson sta usando (un nomignolo datogli da un amico durante l’adolescenza) dagli inizi della sua carriera musicale, ovvero Bono Vox. O ancora più semplicemente: Bono.

Oggi Bono, il frontman degli irlandesi U2, compie 60 anni ed è una delle ultime grandi rockstar dei nostri tempi. Per celebrarlo abbiamo pescato una canzone, interpretata dal vivo, da ognuno dei tredici album incisi dagli U2. Auguri!!!