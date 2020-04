Francesco De Gregori compie oggi 69 anni. Per l'occasione, abbiamo pensato di proporvi alcune cover di una delle sue più grandi hit, "La donna cannone". Il cantautore romano scrisse questa canzone nel 1983 per il film "Flirt" di Roberto Russo, uscito lo stesso anno; il brano, tema della pellicola, fu poi incluso all'interno del Q-disc omonimo, nel quale finirono pure "Flirt", "La ragazza e la miniera" e "Canta canta".



Secondo una leggenda, De Gregori scrisse "La donna cannone" pensando a Mia Martini, ma glielo fece sapere solamente dieci anni dopo. Nel 1996, a margine di un'intervista con Fabio Fazio ai microfoni della trasmissione "Musica e parole" trasmessa su RadioRai2, il "Principe" disse:

"Non l'ho scritta per Mia Martini, anche se lei l'ha cantata ed io sono stato molto felice di questo suo omaggio".





Mia Martini ebbe comunque modo di interpretare "La donna cannone": nel 1989, dunque sei anni dopo la pubblicazione della canzone, la cantante propose una sua cover del brano alla trasmissione televisiva "Improvvisando" e, a tal proposito, disse:

"Sono innamorata di Francesco. Una volta gli ho chiesto di scrivere un brano per me e lui mi ha risposto: 'Ma perchè non canti La donna cannone?'".