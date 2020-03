Tanti auguri a Lady Gaga: la popstar americana spegne 34 candeline sulla torta. Nata a New York nel 1986 da Joseph Germanotta, un imprenditore di origini siciliane (i suoi antenati risiedevano a Naso, in provincia di Messina), e da Cynthia Bissett, con origini franco-canadesi, Lady Gaga si avvicina ben presto al mondo dello spettacolo: a quindici anni è già tra gli attori della serie televisiva "I soprano", seppur per un breve cameo.

Intorno ai 18 anni comincia a fare della sua passione per la musica una cosa seria, esibendosi in alcuni locali del Lower East Side, quartiere di Manhattan, e prendendo parte ad alcuni progetti discografici. Nel gennaio del 2008 firma un contratto discografico con la Interscope Records e nell'aprile dello stesso anno arriva il primo singolo, "Just dance", il quale riesce ad ottenere il grande successo solamente nel 2009. Si tratta, però, solo della prima di una serie di hit che, nel giro di poco tempo, fanno di Lady Gaga una delle artiste più seguite a livello internazionale: da "Poker face" a "Paparazzi", da "Bad romance" al duetto con Beyoncé su "Telephone", da "Alejandro" a "Born this way", passando per "Judas", "The edge of glory", "You and I" e fino ad arrivare ad "Applause". Ma quali sono i video più iconici di Lady Gaga?



Partiamo da quello di "LoveGame", singolo estratto dall'album "The fame" del 2009, con regia di Joseph Kahn.





