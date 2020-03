Sono ormai 47 anni che è stato pubblicato ”The dark side of the moon” dei Pink Floyd, un album ‘epocale’ se ne esiste uno. Parliamo della data di uscita britannica; quella americana è stata oggetto di molte discussioni, anche recenti - le trovate qui). Non è il disco più venduto nella storia del rock – comunque è oltre i 45 milioni di copie – ma sicuramente uno dei più importanti. Per dirne una, nel 1973, quando uscì sul mercato non c’era negozio di Hi-Fi che non utilizzasse questo album come disco dimostrativo per far apprezzare le caratteristiche e le qualità delle apparecchiature in vendita. Lo vogliamo celebrare lasciando che a interpretare la sua leggendaria tracklist siano artisti che lo hanno nel tempo omaggiato.