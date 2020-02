Marina Fiordaliso, in arte Fiordaliso, è nata a Piacenza il 19 febbraio 1956. Oggi è quindi il giorno del suo compleanno. Abbiamo pensato di festeggiarla ricordando e riproponendo le canzoni più belle e famose di una carriera iniziata nell'ormai lontano 1981 sul palco del festival di Castrocaro, allorquando si presentò in gara interpretando la canzone "Scappa via" scritta da un giovane che negli anni successivi troverà il modo di far parlare di sè, Zucchero. Tanti auguri Fiordaliso!