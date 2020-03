8 marzo, donne, rock, pop e soul: 15 inni alla donna cantati dalle donne

Leggi anche: lo speciale di Rockol per l'8 marzo

Parlare di sé in prima persona non è mai facile, ma il capolavoro nasce proprio quando la sensibilità e il talento non mancano. E questi, di seguito, sono ottimi esempi. Tante volte le donne hanno cantato le donne in maniera eccezionale, consegnando agli annali brani indimenticabili entrati di diritto nella storia della canzone mondiale. Iniziamo con quella che - dato il tema - è forse la canzone più rappresentativa...

“Respect” – Aretha Franklin – Inno R’n’B al potere della donna (anche se il pezzo era stato scritto da Otis Redding: il genio della Regina del Soul si spiega anche così…)