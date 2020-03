Lucio Dalla, le canzoni che ha cantato ma non sono state scritte da lui

(illustrazione di Alessandro Ventrella)

Il primo marzo 2012 in un albergo di Montreux in Svizzera, proprio qualche giorno prima di compiere 69 anni, moriva Lucio Dalla. Era nato infatti il 4 marzo 1943, ed è stato senza dubbio uno dei maggiori protagonisti della canzone italiana dell'ultimo mezzo secolo. Le grandi canzoni uscite dalla sua penna e dal suo pianoforte non si contano. Lo vogliamo ricordare dando spazio ad alcune canzoni che ha cantato ma non scritto.